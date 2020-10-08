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Определен еще один фактор смерти от коронавируса 

Стелла Шмель 5 часов назад
Определен еще один фактор смерти от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из США провели исследования и обнаружили, что на смертность от коронавируса влияет еще один, ранее не бравшийся во внимание фактор. Речь идет о городском воздухе. Оказалось, что воздух, загрязненный диоксидом азота, может способствовать смертельно опасным осложнениям. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на пресс-релиз ученых.
Специалисты подсчитали уровень диоксида азота и озона в 3122 округах США с января по июль. Также исследователи оценили два показателя: коэффициент летальности (доля людей, умерших от коронавируса среди зараженных) и коэффициент смертности (доля умерших от коронавируса среди населения).
Выяснилось, что между концентрацией диоксида азота и вероятностью умереть от COVID-19 существует прямая зависимость. При увеличении содержания диоксида азота в воздухе на 4,6 части на миллиард повышался и уровень смертности и летальности на 16,2% и 11,3% соответственно. А снижение концентрации на такое же число могло бы предотвратить 14 672 смерти.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперты спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России.
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Коронавирус
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