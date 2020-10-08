Специалисты дали предварительный прогноз по срокам спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Издание "Известия" опросило нескольких экспертов и они рассказали о том, когда стоит ждать спада.

Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев, пик эпидемии еще не случился — он произойдет в конце 2020 года. По его прогнозам, скорость роста заражений будет схожа с весенними темпами.