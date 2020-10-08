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Эксперты спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России 

Стелла Шмель 2 часа назад
Специалисты дали предварительный прогноз по срокам спада заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Издание "Известия" опросило нескольких экспертов и они рассказали о том, когда стоит ждать спада.
Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев, пик эпидемии еще не случился — он произойдет в конце 2020 года. По его прогнозам, скорость роста заражений будет схожа с весенними темпами.
А по словам Инфекциониста Евгения Тимакова, ситуация стабилизируется в течение текущего месяца, а затем заболеваемость пойдет на спад. При этом вирусолог отметил, что если россияне будут нарушать эпидемические правила и контактировать друг с другом, то падения заболеваемости может и не произойти.
Ранее "Рамблер" писал, что Мясников назвал два подвида коронавируса.
Коронавирус , Видео , Евгений Тимаков , газета "Известия"
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