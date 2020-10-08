Мясников назвал два подвида коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что у новой коронавирусной инфекции бывает два вида. В зависимости от этого и становится понятно, как именно будет протекать заболевание. Об этом он подробно рассказал в своем Telegram-канале.

Специалист назвал эти подвиды коронавируса "двумя разными болезнями", одну из которых можно сравнить с ОРЗ, а вторую — с вирусной пневмонией. Мясников отметил, что второй вид встречается реже, в отличие от первого, которым болеют 90% всех, кто заражен COVID-19.

Кроме того, Александр Мясников добавил, что первый тип коронавируса необходимо лечить амбулаторно, а второй — уже исходя из клинической картины.