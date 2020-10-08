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Мясников назвал два подвида коронавируса 

Стелла Шмель 4 часа назад
Мясников назвал два подвида коронавируса
Фото: Кадр из телепередачи
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что у новой коронавирусной инфекции бывает два вида. В зависимости от этого и становится понятно, как именно будет протекать заболевание. Об этом он подробно рассказал в своем Telegram-канале.
Специалист назвал эти подвиды коронавируса "двумя разными болезнями", одну из которых можно сравнить с ОРЗ, а вторую — с вирусной пневмонией. Мясников отметил, что второй вид встречается реже, в отличие от первого, которым болеют 90% всех, кто заражен COVID-19.
Кроме того, Александр Мясников добавил, что первый тип коронавируса необходимо лечить амбулаторно, а второй — уже исходя из клинической картины.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал прибор для определения первых признаков коронавируса.
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Коронавирус , Александр Мясников
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