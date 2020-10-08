Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ 

Опубликованы данные, актуальные на 8 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 11 493 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 191 летальный исход. А полностью выздоровело 7 054 человека.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

оперштаб

На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исхода, а выздоровело 1 002 329 человек.