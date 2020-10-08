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Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ 

Стелла Шмель 49 минут назад
Опубликованы данные, актуальные на 8 октября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 11 493 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 191 летальный исход. А полностью выздоровело 7 054 человека.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
оперштаб
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исхода, а выздоровело 1 002 329 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперты спрогнозировали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России.
Коронавирус , Видео
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