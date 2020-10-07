Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов рассказал, что коронавирусная инфекция может трансформироваться, чтобы легче проникнуть в организм. С учетом роста заболеваемости у людей все чаще возникают вопросы о заболевании. Специалист, в свою очередь, отметил, что очки действительно могут защитить от коронавируса:

"Когда вирус попадает на слизистую глаза, он слезой смывается в носослезный канал и попадает в верхние дыхательные пути. Вероятность заражения значительно снижается".

Вдобавок к этому медик отметил, что заразиться коронавирусом можно даже в пустом лифте:

"Когда человек выдыхает, он создает вокруг себя определенную воздушную взвесь. Если из лифта только что вышел больной коронавирусом, который в лифте чихал и кашлял, то есть возможность заразиться".

А вот новость о том, что некий полынный напиток из Африки лечит COVID-19 - миф:

"СССР и России был большой опыт использования полыни, но сейчас данных об эффективности этого растения для лечения коронавируса нет".

Еще одним мифом, по словам эксперта, является убеждение о том, что электросушители для рук могут разносить коронавирус:

"Сушка подает воздух в руки вниз, воздух проходит через нагревательные спирали. Вероятность того, что после нагрева вирус будет жив, очень низкая, кроме того, в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа".