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Вирусолог описал характер второй волны коронавируса в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какой он видит вторую волну коронавируса в России. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам врача, вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, но система здравоохранения к этому готова.

«Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина».

Рост числа заражений связан с периодом простудных заболеваний. Такая же тенденция наблюдается в других странах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вторая волна не останавливает туристок в Сочи.
Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн
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