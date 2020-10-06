Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какой он видит вторую волну коронавируса в России. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам врача, вторая волна коронавируса в России будет более интенсивной, но система здравоохранения к этому готова.
«Волна будет более жесткой, чем была. Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше, тем более что готова вакцина».
Рост числа заражений связан с периодом простудных заболеваний. Такая же тенденция наблюдается в других странах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вторая волна не останавливает туристок в Сочи.