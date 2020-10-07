Названо время активности коронавируса на коже человека 

COVID-19 может сохранять активность на коже человека в пять раз дольше, чем грипп. Исследование, подтверждающее это, опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

Ученые из Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. Затем специалисты оценили стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.

Как оказалось, SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.

По словам исследователей, частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались удалению с кожи человека при помощи дезинфекции.