Названы новые способы борьбы с COVID-19

Ведущие специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сделали важное заявление о новых способах распространения коронавируса. По их словам, SARS-CoV-2 способен распространяться более чем на два метра в плохо проветриваемых помещениях. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В результате новых проведенных исследований специалистам удалось установить, что люди с COVID-19 могли передавать коронавирус на расстояние более двух метров и даже после того, как инфицированные покидали помещение. Это происходит в плохо проветриваемых и закрытых помещениях, например, в спортзалах.

Эксперты утверждают, что необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга, чтобы обезопасить себя. Кроме того, необходимо носить маски, мыть руки и чистить поверхности, которые трогают руками.