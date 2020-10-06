Названы новые способы борьбы с COVID-19

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Стало известно о новых способах борьбы с распространением коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ведущие специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сделали важное заявление о новых способах распространения коронавируса. По их словам, SARS-CoV-2 способен распространяться более чем на два метра в плохо проветриваемых помещениях. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В результате новых проведенных исследований специалистам удалось установить, что люди с COVID-19 могли передавать коронавирус на расстояние более двух метров и даже после того, как инфицированные покидали помещение. Это происходит в плохо проветриваемых и закрытых помещениях, например, в спортзалах.
Эксперты утверждают, что необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров друг от друга, чтобы обезопасить себя. Кроме того, необходимо носить маски, мыть руки и чистить поверхности, которые трогают руками.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что у COVID-19 выявили неожиданное полезное свойство.
Коронавирус , Видео
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