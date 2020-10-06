У COVID-19 выявили неожиданное полезное свойство

Ученые Университета Аризоны выявили, что коронавирус способен облегчать боль. Это объясняет, почему некоторые люди болеют бессимптомно, при этом заражая других. Это открытие может в будущем позволить использовать вирус для анастезии. Об этом сообщает издание Pain.

Исследователи полагают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, который помогает вирусу попасть в клетки человека. Соединение, которое получается в итоге, подавляет передачу болевых сигналов. Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.

С нейропилином-1 также связыван фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), который играет важную роль в развитии кровеносных сосудов. Он также влияет на развитие рака и ревматоидного артрита. В этом случае возникает гипервозбудимость нейронов, приводящая к боли. Связывание с S-белком приводит к подобному эффекту.

То есть можно предположить, что дальнейшее исследование вируса поможет тяжелым больным бороться с неприятными ощущениями.