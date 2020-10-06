Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У коронавируса выявили неожиданное полезное свойство 

Анастасия Иванова 5 часов назад
У COVID-19 выявили неожиданное полезное свойство
Фото: depositphotos
Ученые Университета Аризоны выявили, что коронавирус способен облегчать боль. Это объясняет, почему некоторые люди болеют бессимптомно, при этом заражая других. Это открытие может в будущем позволить использовать вирус для анастезии. Об этом сообщает издание Pain.
Исследователи полагают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, который помогает вирусу попасть в клетки человека. Соединение, которое получается в итоге, подавляет передачу болевых сигналов. Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.
С нейропилином-1 также связыван фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), который играет важную роль в развитии кровеносных сосудов. Он также влияет на развитие рака и ревматоидного артрита. В этом случае возникает гипервозбудимость нейронов, приводящая к боли. Связывание с S-белком приводит к подобному эффекту.
То есть можно предположить, что дальнейшее исследование вируса поможет тяжелым больным бороться с неприятными ощущениями.
Ранее "Рамблер" назвалсамый опасный и грязный предмет в пандемию коронавируса.
Видео дня. Зачем тратить время на диспансеризацию
Комментарии 7
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Названа самая опасная группа крови
Названа самая опасная группа крови
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Найдено новое тяжёлое осложнение COVID-19 у взрослых
Найдено новое тяжёлое осложнение COVID-19 у взрослых
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение