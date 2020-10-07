Обнаружена уязвимость медицинских масок 

Специалисты выяснили, что медицинские маски теряют свою эффективность, когда становятся влажными.
По словам экспертов, вода ограничивает поток воздуха, из-за чего эффективность масок снижается. Эксперты напомнили, что такая уязвимость может создать больше проблем осенью, когда выпадает больше осадков.
По словам бывшего представителя программы ВОЗ по борьбе с раком Кэрол Сикора, влага делает маски пористыми, из-за чего они становятся уязвимыми в сырую погоду.
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор посоветовал чаще менять маски осенью и следить за тем, чтобы они оставались сухими.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам напомнили, как правильно носить маски.