Обнаружена уязвимость медицинских масок 

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Специалисты выяснили, что медицинские маски теряют свою эффективность, когда становятся влажными.

По словам экспертов, вода ограничивает поток воздуха, из-за чего эффективность масок снижается. Эксперты напомнили, что такая уязвимость может создать больше проблем осенью, когда выпадает больше осадков.

По словам бывшего представителя программы ВОЗ по борьбе с раком Кэрол Сикора, влага делает маски пористыми, из-за чего они становятся уязвимыми в сырую погоду.