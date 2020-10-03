Раскрыт правильный способ ношения маски

О правильном ношении средств индивидуальной защиты рассказал член общественного совета при министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.

Эксперт уточнил, что маски, независимо от их цвета, необходимо надевать правильно, согласно инструкции. Стерильная сторона средства индивидуальной защиты должна прилегать к лицу, а обратная смотреть наружу. Кроме того, маски необходимо регулярно менять. Одноразовая маска приходит в негодность, как правило, через 2-3 часа. Если вы носите ее постоянно, необходимо маску поменять, а старую выбросить. Многоразовые маски обязательно нужно стирать перед следующим использованием.

Если вы по какой-то причине сняли маску, а потом вновь планируете ее надеть, нужно убрать ее в отдельный карман или пакет.

Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее,

— объяснил Бровко.