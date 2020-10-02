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Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России
Фото: depositphotos
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что победить коронавирус в России только к концу 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Пока у 70 процентов населения не сформируется иммунитет, заболеваемость будет расти. Вирусолог считает, что подъем заболеваемости будет происходить в любом случае, зато спад будет заметен к середине зимы.
Также Зверев отметил, что вирус все равно будет попадать в Россию из-за границы, даже если авиасообщение не будет восстановлено полностью.
Врач добавил, что нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым, поэтому прежде, чем вводить жесткие меры, необходимо стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.

«Без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это», — заключил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, в каких случаях вакцина от коронавируса необходима.
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Коронавирус , Виталий Зверев , РАН
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