Вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что победить коронавирус в России только к концу 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пока у 70 процентов населения не сформируется иммунитет, заболеваемость будет расти. Вирусолог считает, что подъем заболеваемости будет происходить в любом случае, зато спад будет заметен к середине зимы.

Также Зверев отметил, что вирус все равно будет попадать в Россию из-за границы, даже если авиасообщение не будет восстановлено полностью.

Врач добавил, что нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым, поэтому прежде, чем вводить жесткие меры, необходимо стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.