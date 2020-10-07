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11 115 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 27 минут назад
11 115 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
1 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 202 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 699 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в РФ выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали новый опасный симптом коронавируса.
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