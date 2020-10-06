Раскрыт новый опасный симптом коронавируса

Американские ученые провели исследование, в ходе которого они обнаружили новый синдром, появляющийся у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает MedicalXpress.

Один из авторов работы, заведующий отделением нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии Северо-западного мемориального госпиталя в Чикаго Игорь Коральник, заявил, что у 8 из 10 пациентов с ковидом наблюдаются неврологические симптомы, в том числе энцефалопатия.

«Энцефалопатия, которая характеризуется изменением психических функций от легкой дезориентации до комы, является наиболее тяжелым неврологическим проявлением COVID-19»,

— подчеркнул специалист.

Также среди симптомов Коральник выделил головные и мышечные боли, головокружение и туманное сознание. Ученый отметил, что вместе с коллегами они намерены изучить долгосрочные неврологические эффекты коронавируса.