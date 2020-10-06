Раскрыт новый опасный симптом коронавируса

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Ученые назвали новый опасный симптом коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Американские ученые провели исследование, в ходе которого они обнаружили новый синдром, появляющийся у пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает MedicalXpress.
Один из авторов работы, заведующий отделением нейроинфекционных заболеваний и глобальной неврологии Северо-западного мемориального госпиталя в Чикаго Игорь Коральник, заявил, что у 8 из 10 пациентов с ковидом наблюдаются неврологические симптомы, в том числе энцефалопатия.

«Энцефалопатия, которая характеризуется изменением психических функций от легкой дезориентации до комы, является наиболее тяжелым неврологическим проявлением COVID-19»,

— подчеркнул специалист.
Также среди симптомов Коральник выделил головные и мышечные боли, головокружение и туманное сознание. Ученый отметил, что вместе с коллегами они намерены изучить долгосрочные неврологические эффекты коронавируса.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Мясников объяснил, когда вызывать скорую при COVID.
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Коронавирус , Видео
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