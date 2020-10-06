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Мясников объяснил, когда нужно вызывать скорую помощь при коронавирусе 

Анастасия Иванова 15 минут назад
Доктор Александр Мясников заявил, 90% инфицированных должны лечиться дома. Об этом он написал в своем паблике.
Врач отметил, что скорую помощь нужно вызывать при наличии отдышки в случаях, если она появляется при минимальной физической нагрузке или в состоянии покоя. По словам Мясникова, она появляется между четвертым и восьмым днем. Особенно нужно обратить внимание на одышку, возникшую на второй-третий день после повышения температуры и возникновения кашля.
Также поводом для госпитализации являются обезвоживания, такие как сухость во рту, головокружение, редкое мочеиспускание. Еще одним признаком коронавируса является температура выше 38 градусов, которая держится постоянно, а также спутанность мыслей, апатия и заторможенность.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы новые способы борьбы с COVID-19.
Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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