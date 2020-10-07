Назван важный признак тяжелого развития коронавируса

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в беседе с РИА Новости назвала один из важнейших признаков тяжелого течения COVID-19 — понижение уровня насыщенности крови кислородом.

По словам специалиста, пациентам с коронавирусом необходимо следить за этим показателем, чтобы не пропустить развитие гипоксии, которая порой начинается бессимптомно. Для этого можно приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию:

«Есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо».

Если данный показатель опустится ниже 94 даже при нормальном самочувствии, необходимо ехать в больницу.