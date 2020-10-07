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Россиянам назвали важный признак тяжелого развития коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Назван важный признак тяжелого развития коронавируса
Фото: depositphotos.com
Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в беседе с РИА Новости назвала один из важнейших признаков тяжелого течения COVID-19 — понижение уровня насыщенности крови кислородом.
По словам специалиста, пациентам с коронавирусом необходимо следить за этим показателем, чтобы не пропустить развитие гипоксии, которая порой начинается бессимптомно. Для этого можно приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию:

«Есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо».

Если данный показатель опустится ниже 94 даже при нормальном самочувствии, необходимо ехать в больницу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что Мясников объяснил, когда вызывать скорую помощь при коронавирусе.
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Коронавирус , РИА Новости
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