Назван важный признак тяжелого развития коронавируса

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в беседе с РИА Новости назвала один из важнейших признаков тяжелого течения COVID-19 — понижение уровня насыщенности крови кислородом.
По словам специалиста, пациентам с коронавирусом необходимо следить за этим показателем, чтобы не пропустить развитие гипоксии, которая порой начинается бессимптомно. Для этого можно приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию:
«Есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо».
Если данный показатель опустится ниже 94 даже при нормальном самочувствии, необходимо ехать в больницу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что Мясников объяснил, когда вызывать скорую помощь при коронавирусе.