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Назван срок выхода России на второй пик COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал срок выхода России на второй пик коронавируса.
По словам специалиста, рост случаев заражения COVID-19 продолжится в течение двух-трех недель. После этого ситуация стабилизируется, а спад заболеваемости продлится до января. Медик подчеркнул, что коронавирус не исчезнет окончательно, а случаи инфицирования продолжат регистрироваться, поскольку сезонность у вируса до сих пор не выявлена.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоученые назвали новый опасный симптом коронавируса.
Коронавирус , Видео , Евгений Тимаков , ИТАР-ТАСС
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