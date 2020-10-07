Назван срок выхода России на второй пик COVID-19 

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал срок выхода России на второй пик коронавируса.

По словам специалиста, рост случаев заражения COVID-19 продолжится в течение двух-трех недель. После этого ситуация стабилизируется, а спад заболеваемости продлится до января. Медик подчеркнул, что коронавирус не исчезнет окончательно, а случаи инфицирования продолжат регистрироваться, поскольку сезонность у вируса до сих пор не выявлена.