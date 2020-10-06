Названы главные ошибки заразившихся COVID россиян

Эксперты объяснили, с чем связана вторая волна коронавируса. По их мнению, все дело в окончании периода отпусков, возобновлении учебного года в школах и характерным для осеннего времени подъеме заболеваемости вирусными инфекциями. Их слова приводит «Вечерняя Москва».

Вирусолог и профессор Виктор Зуев заявил, что одной из основных ошибок россиян, заболевших COVID-19, стало пренебрежение масками. Он уверен, что безответственное поведение граждан серьезно влияет на рост заболеваемости.

По словам иммунолога, заведующего лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, еще одним фактором является нежелание заболевших людей обращаться к врачам. Он отметил, что после отпусков большинство граждан расслабились.

«Каждый таскал свои вирусы. Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам — и уже выявляются такие случаи тяжелые»,

— подчеркнул специалист.