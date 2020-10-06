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Эксперты назвали главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названы главные ошибки заразившихся COVID россиян
Фото: depositphotos.com
Эксперты объяснили, с чем связана вторая волна коронавируса. По их мнению, все дело в окончании периода отпусков, возобновлении учебного года в школах и характерным для осеннего времени подъеме заболеваемости вирусными инфекциями. Их слова приводит «Вечерняя Москва».
Вирусолог и профессор Виктор Зуев заявил, что одной из основных ошибок россиян, заболевших COVID-19, стало пренебрежение масками. Он уверен, что безответственное поведение граждан серьезно влияет на рост заболеваемости.
По словам иммунолога, заведующего лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, еще одним фактором является нежелание заболевших людей обращаться к врачам. Он отметил, что после отпусков большинство граждан расслабились.

«Каждый таскал свои вирусы. Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам — и уже выявляются такие случаи тяжелые»,

— подчеркнул специалист.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы новые способы борьбы с COVID-19.
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Коронавирус , Виктор Зуев
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