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Вирусолог объяснил, когда снимут все ограничения по коронавирусу

Полина Алферова
6 часов назад
Александр Чепурнов, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», в интервью агентству URA.RU, предположил, что частичные ограничительные меры сохранятся в России еще на один-два года.
«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — объяснил вирусолог.
Однако жесткий карантин может сказаться на экономике страны.
Кроме того, по его словам, ученые пока не имеют сведений о длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса.
«И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — подчеркнул Чепурнов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что онколог назвал основную причину появления рака.
Коронавирус,Александр Чепурнов,
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