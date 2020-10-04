Александр Чепурнов, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», в интервью агентству URA.RU, предположил, что частичные ограничительные меры сохранятся в России еще на один-два года.
«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — объяснил вирусолог.
Однако жесткий карантин может сказаться на экономике страны.
Кроме того, по его словам, ученые пока не имеют сведений о длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса.
«И не узнаем, пока не появится много данных. Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами», — подчеркнул Чепурнов.