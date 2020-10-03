Раскрыто новое тяжелое осложнение коронавируса

Ученые из США раскрыли новое тяжелое осложнение коронавирусной инфекции. Как сообщают специалисты, ранее подобный симптом проявлялся только у детей.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, что медики выявили у переболевших COVID-19 острый воспалительный синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением у детей и подростков. Однако у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и боли в животе.

По словам экспертов, уже зафиксировано 16 подобных случаев в США и Британии у пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. У всех была аритмия, у 12 человек - повышенная температура, у 8 - респираторные симптомы. Вследствие этого 10 человек попали в реанимацию, а двое скончались.