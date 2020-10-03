Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Раскрыто новое тяжелое осложнение коронавируса

Мира Маркина
3 часа назад
Ученые из США раскрыли новое тяжелое осложнение коронавирусной инфекции. Как сообщают специалисты, ранее подобный симптом проявлялся только у детей.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рассказали, что медики выявили у переболевших COVID-19 острый воспалительный синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением у детей и подростков. Однако у пациентов, не имевших острых респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и боли в животе.
По словам экспертов, уже зафиксировано 16 подобных случаев в США и Британии у пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. У всех была аритмия, у 12 человек - повышенная температура, у 8 - респираторные симптомы. Вследствие этого 10 человек попали в реанимацию, а двое скончались.
В данный момент медики не могут определить, являются ли эти симптомы последствием тяжелой формы коронавируса, или же это "постинфекционный процесс". По словам ученых, у пациентов с типичными симптомами MIS-A проявлялся в среднем через две-пять недель.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоврач описал победу над коронавирусом.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители