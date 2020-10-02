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Врач описал победу над коронавирусом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно будет считать, что коронавирус побежден. Об этом он сообщил радио Sputnik.
По словам врача, говорить о победе над пандемией можно будет, когда вирус мутирует, и заболевание будет проходить в легкой форме.

"Но до нее [победы] еще далеко. Боюсь, что это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года", — считает вирусолог.

Он добавил, что рост заболеваемости COVID-19 в России, который наблюдается сейчас, можно считать второй волной. Медик призвал людей соблюдать меры безопасности: носить маски, следить за дистанцией и чаще мыть руки.
Рамблер
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в России.
Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн , ИА Sputnik
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