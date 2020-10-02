Врач описал победу над коронавирусом 

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно будет считать, что коронавирус побежден. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По словам врача, говорить о победе над пандемией можно будет, когда вирус мутирует, и заболевание будет проходить в легкой форме.

"Но до нее [победы] еще далеко. Боюсь, что это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года", — считает вирусолог.

Он добавил, что рост заболеваемости COVID-19 в России, который наблюдается сейчас, можно считать второй волной. Медик призвал людей соблюдать меры безопасности: носить маски, следить за дистанцией и чаще мыть руки.