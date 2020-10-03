Вирусолог раскрыл особенности всплесков COVID-19 в РФ

Профессор МГУ , доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с Ura.ru предположил, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.

По мнению специалиста, новый коронавирус в нашей популяции задержится ненадолго:

"Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет".

Эксперт также предположил, что следующий резкий рост заболеваемости следует ожидать весной 2021 года. Кроме того, Аграновский уверен, что спад не будет быстрым: