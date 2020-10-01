Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в Москве растет из-за объятий и рукопожатий, а также ряда других факторов. Об этом заявил главный врач больницы №40 Денис Проценко в интервью РИА Новости.

Проценко утверждает, что многие перестали носить медицинские маски, а также соблюдать строгую гигиену рук:

«Мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования».

Гравврач также отметил, что сократилась социальная дистанция из-за того, что дети вернулись в школы и начали многих переводить на работу в офис. В конечном итоге, все это привело к росту заболеваемости COVID-19.