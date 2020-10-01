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Опубликованы ежедневные данные по COVID-19 в России

Стелла Шмель
23 минуты назад
Опубликованы данные, актуальные на 1 октября, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 169 летальных исходов. А полностью выздоровело 5 985 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, а выздоровело 964 242 человека.
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