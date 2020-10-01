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О росте числа заболевших коронавирусом высказался вирусолог 

Стелла Шмель 2 часа назад
Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в октябре показатели заболеваемости COVID-19 еще вырастут. Такое мнение он высказал в ходе беседы с РИА Новости.
Специалист также отметил, что пока что рано говорить о пике, а рост заболеваемости еще будет продолжаться какое-то время.

"Он может приостановиться и пойдет на плато, но это все будет тянуться… А сейчас будет рост заболеваемости",

— заявил Альтштейн и добавил, что сложно предсказать, когда показатели будут снижаться, так как по большей части это зависит от людей:

"Надеюсь, что к майским показателям мы не вернемся, но все будет зависеть от отношения населения, сейчас отношение к мерам профилактики очень пренебрежительное".

Ранее "Рамблер" писал, что обнаружено натуральное средство против коронавируса.
Коронавирус , Видео , Анатолий Альтштейн , РИА Новости
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