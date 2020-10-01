Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в октябре показатели заболеваемости COVID-19 еще вырастут. Такое мнение он высказал в ходе беседы с РИА Новости

Специалист также отметил, что пока что рано говорить о пике, а рост заболеваемости еще будет продолжаться какое-то время.

"Он может приостановиться и пойдет на плато, но это все будет тянуться… А сейчас будет рост заболеваемости",

— заявил Альтштейн и добавил, что сложно предсказать, когда показатели будут снижаться, так как по большей части это зависит от людей: