Гены неандертальцев делают COVID-19 опаснее

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Ученые из Европы обнаружили, что присутствие генов неандертальцов у человека повышает риски развития тяжелой формы заболевания COVID-19. Об этом пишет издание Associated Press.

Как утверждают авторы исследования Хьюго Зеберг и Сванте Паабо, ими был выявлен целый кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, которые подхватили новую коронавирусную инфекцию. Эти гены ранее принадлежали неандертальцам и называются гаплотипом.

Данные гены были обнаружены у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

Особенную опасность коронавирус представляет для жителей Бангладеш. Там гаплотип выявлен у 63% населения.