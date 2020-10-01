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Гены неандертальцев влияют на риск развития тяжелой формы COVID-19 

Стелла Шмель 38 минут назад
Гены неандертальцев делают COVID-19 опаснее
Фото: depositphotos.com
Ученые из Европы обнаружили, что присутствие генов неандертальцов у человека повышает риски развития тяжелой формы заболевания COVID-19. Об этом пишет издание Associated Press.
Как утверждают авторы исследования Хьюго Зеберг и Сванте Паабо, ими был выявлен целый кластер генов, который связывают с более высоким риском дыхательной недостаточности у пациентов, которые подхватили новую коронавирусную инфекцию. Эти гены ранее принадлежали неандертальцам и называются гаплотипом.
Данные гены были обнаружены у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.
Особенную опасность коронавирус представляет для жителей Бангладеш. Там гаплотип выявлен у 63% населения.
Ранее "Рамблер" писал, что было обнаружено натуральное средство против коронавируса.
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