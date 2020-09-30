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ВОЗ отказалась называть коронавирус сезонным 

Анастасия Иванова 2 часа назад
ВОЗ отрицает сезонность коронавируса
Фото: depositphotos.com
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус — несезонное заболевание. Об этом сообщила во время онлайн-брифинга глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове.
По словам представителя ВОЗ, когда идет речь о волнах инфекции, подразумевается сезонность заболевания, активность которого приходится на зимние месяцы. Например, так происходит с гриппом. Однако с COVID-19 все по-другому.

«Мы еще не видим сезонности в этом вирусе [SARS-CoV-2]. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах», — сказала Мария ван Керкхове.

Она отметила, что в некоторых странах рост новых случаев происходит из-за снятия ограничительных мер. Удается снизить пики заболеваемости, однако после ослабления карантина начинается новая вспышка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки выхода России на плато по COVID-19.
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Коронавирус , ВОЗ
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