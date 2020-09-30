Выяснилось, как грипп влияет на коронавирус 

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о негативном влиянии гриппа на течение коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалиста, две инфекции вместе оказывают двойную нагрузку на организм человека. При этом Анча Баранова опровергла миф о возможности передачи коронавирусу частей гриппа. Она отметила, что это два разных вируса.

"В то же время время мутации коронавируса вызывают озабоченность. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они еще хуже", — заявила профессор.

Кроме того, эксперт рассказала, что новые штаммы SARS-CoV-2 не нейтрализуются антителами к вирусу, который бал изначально.