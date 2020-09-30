Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России запатентовали вторую вакцину от коронавируса 

Елизавета Назарова 49 минут назад
Вторую российскюу вакцину от коронавируса запатентовали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
Сообщается, что всего было три патента для вакцин. Второй препарат был создан в центре "Вектор".

"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", — сообщил собеседник РИА.

Вторая вакцина от коронавируса уже получила название "ЭпиВакКорона". Первую российскую вакцину "Спутник V" создали в центре Гамалеи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких условияхроссиянам необходима вакцина от коронавируса.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в…
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в…
В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из «скорых»
В Санкт-Петербурге выстроилась очередь из «скорых»
Откуда берется «вдовий горб» и что с ним делать
Откуда берется «вдовий горб» и что с ним делать
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
7 упражнений для разжижения крови
06:34
7 упражнений для разжижения крови
ЗОЖ
Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку
10:12
Почему сейчас нам всем нужно есть петрушку
Народная медицина
В России придумали универсальный антибиотик
04:12
В России придумали универсальный антибиотик
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение