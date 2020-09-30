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Вторую российскюу вакцину от коронавируса запатентовали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Сообщается, что всего было три патента для вакцин. Второй препарат был создан в центре "Вектор".

"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", — сообщил собеседник РИА.

Вторая вакцина от коронавируса уже получила название "ЭпиВакКорона". Первую российскую вакцину "Спутник V" создали в центре Гамалеи.