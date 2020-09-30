Вторую российскюу вакцину от коронавируса запатентовали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
Сообщается, что всего было три патента для вакцин. Второй препарат был создан в центре "Вектор".
"Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", — сообщил собеседник РИА.
Вторая вакцина от коронавируса уже получила название "ЭпиВакКорона". Первую российскую вакцину "Спутник V" создали в центре Гамалеи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких условияхроссиянам необходима вакцина от коронавируса.