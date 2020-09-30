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Россиянам рассказали, в каком случае нужна вакцина от COVID 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Глава Роспотребназдора Анна Попова рассказала, в каких случаях вакцинация от коронавируса может быть необходимой. Об этом сообщает НТВ.
Попова объяснила, что в случае, если работа человека связана с профессиональными рисками, то вакцина от COVID-19 должна быть сделана обязательно. При этом подчеркнула, что вакцинация в России будет добровольной у взрослых, а среди детей — с согласия родителей.

«Вариант добровольности — или ты занимаешься этой профессией и от этого прививаешься, или ты просто не приходишь на это рабочее место», — пояснила Попова условия вакцинации.

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела сотрудников "Вектора", которые прививаются от инфекций, с которыми работают.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо последствие коронавируса для мужчин.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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