Глава Роспотребназдора Анна Попова рассказала, в каких случаях вакцинация от коронавируса может быть необходимой. Об этом сообщает НТВ.

Попова объяснила, что в случае, если работа человека связана с профессиональными рисками, то вакцина от COVID-19 должна быть сделана обязательно. При этом подчеркнула, что вакцинация в России будет добровольной у взрослых, а среди детей — с согласия родителей.

«Вариант добровольности — или ты занимаешься этой профессией и от этого прививаешься, или ты просто не приходишь на это рабочее место», — пояснила Попова условия вакцинации.