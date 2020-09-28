Пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга рассказала о состоянии добровольцев, получивших вакцину от COVID-19 "Спутник V".
"К настоящему времени вакциной "Спутник V" в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано",
— заявил Гинцбург, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы ограничения на вакцинацию от COVID-19.