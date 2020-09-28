Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав рассказал о состоянии испытывающих вакцину добровольцев 

Мира Маркина 3 часа назад
Пресс-служба Минздрава России со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга рассказала о состоянии добровольцев, получивших вакцину от COVID-19 "Спутник V".

"К настоящему времени вакциной "Спутник V" в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано",

— заявил Гинцбург, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы ограничения на вакцинацию от COVID-19.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
Стало известно о пожизненном иммунитете к COVID-19
Стало известно о пожизненном иммунитете к COVID-19
Названа болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19
Названа болезнь, которая дает иммунитет к COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
7 упражнений для разжижения крови
06:34
7 упражнений для разжижения крови
ЗОЖ
В России придумали универсальный антибиотик
04:12
В России придумали универсальный антибиотик
Болезни и лекарства
Почему болят ноги по утрам
06:10
Почему болят ноги по утрам
ЗОЖ
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
02:41
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
Коронавирус
Главврач Коммунарки высказался о ситуации с COVID-19
06:42
Главврач Коммунарки высказался о ситуации с COVID-19
Коронавирус
Названы опасные методы отбеливания зубов
06:05
Названы опасные методы отбеливания зубов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение