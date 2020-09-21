Названы ограничения на вакцинацию от COVID-19 

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT рассказал об ограничениях на вакцинацию против COVID-19.
«Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием»,
— уточнил эксперт.
А вот небольшим группам с первичными иммунодефицитами (ПИД) скорее всего придется отказаться от вакцинации.
Караулов также отметил, что российская вакцина «Спутник V» позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог оценил эффективность вакцин от COVID-19.