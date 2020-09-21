Названы ограничения на вакцинацию от COVID-19 

Все новости на карте

Академик РАН , заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT рассказал об ограничениях на вакцинацию против COVID-19.

«Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием»,

— уточнил эксперт.

А вот небольшим группам с первичными иммунодефицитами (ПИД) скорее всего придется отказаться от вакцинации.

Караулов также отметил, что российская вакцина «Спутник V» позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.