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Названы ограничения на вакцинацию от COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT рассказал об ограничениях на вакцинацию против COVID-19.

«Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием»,

— уточнил эксперт.
А вот небольшим группам с первичными иммунодефицитами (ПИД) скорее всего придется отказаться от вакцинации.
Караулов также отметил, что российская вакцина «Спутник V» позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что иммунолог оценил эффективность вакцин от COVID-19.
Коронавирус , Видео , РАН
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