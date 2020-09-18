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Иммунолог оценил эффективность вакцин от COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Иммунолог оценил эффективность вакцин от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер заявил, что вакцины от коронавируса сильно переоценены. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению специалиста, лекарства от COVID-19 появятся быстрее вакцин.

"Эффективность вакцин в действительности еще не известна. То, что вакцины будут появляться, ясно, но будут ли они действительно хорошими вакцинами, еще предстоит выяснить. Поэтому лекарства очень важны. Также их появление позволит спокойно разрабатывать вакцины", — считает Йозеф Пеннингер.

Вместе с коллегами из университета Британской Колумбии иммунолог разработал лекарство от коронавируса. Сейчас проводятся его клинические исследования.
По словам Пеннингера, уже есть препараты, которые покали эффективность при борьбе с COVID-19. Это дексаметазон, плазмотерапия и ремдесивир. Однако, по мнению медика, нужны лекарства, которые "функционируют гораздо лучше".
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, сколько существуют антитела к COVID.
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