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Выяснилось, сколько времени остаются в крови антитела к COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Выяснилось, сколько существуют антитела к COVID
Фото: depositphotos.com
Ученые из больницы Данерюд в Стокгольме выяснили, что антитела могут сохраняться в крови пациентов спустя четыре месяца после COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
У 2149 сотрудников больницы весной взяли образцы крови. Антитела к коронавирусу обнаружили у 19%.

"Сейчас завершилась вторая фаза исследования, образцы для которой сдали 92% участников первой фазы исследования. Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца", — заявили ученые.

В других исследованиях говорится, что антитела к COVID-19 исчезают спустя 40-70 дней.

"У нас по-прежнему очень мало информации. Но нужно отметить, что число людей, повторно заболевших коронавирусом, крайне мало, учитывая общее число зараженных по всему миру. Это дает серьезные основания думать, что у перенесших заболевание развивается сильный иммунитет", — рассказала одна из авторов доклада Шарлотта Толин.

Ранее "Рамблер" сообщал, что назван срок действия вакцины от COVID-19.
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Коронавирус
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