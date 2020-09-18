Выяснилось, сколько существуют антитела к COVID

Ученые из больницы Данерюд в Стокгольме выяснили, что антитела могут сохраняться в крови пациентов спустя четыре месяца после COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

У 2149 сотрудников больницы весной взяли образцы крови. Антитела к коронавирусу обнаружили у 19%.

"Сейчас завершилась вторая фаза исследования, образцы для которой сдали 92% участников первой фазы исследования. Результаты показали, что из тех 405 человек, у которых антитела были обнаружены весной, у 82% они были снова обнаружены спустя 4 месяца", — заявили ученые.

В других исследованиях говорится, что антитела к COVID-19 исчезают спустя 40-70 дней.