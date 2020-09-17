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Назвали срок действия вакцины от коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Назвали срок действия вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Результаты первых испытаний вакцины от коронавируса российского центра «Вектор» появятся в ближайшие месяцы. Об этом в прямом эфире в социальной сети Instagram Роспотребнадзора рассказал представитель разработчика Александр Рыжиков.
Как сообщают, первая фаза клинических исследований завершена, и показана полная ее безопасность. Рыжиков отметил, что вакцина устойчиво реагирует на мутации вируса, и при этом не дает пожизненный иммунитет от коронавируса.
Он также добавил, что препарат не имеет ограничений по ревакцинации.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыто влияние вакцины от коронавируса на способность размножаться.
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Коронавирус , Александр Рыжиков , Роспотребнадзор
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