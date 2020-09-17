Назвали срок действия вакцины от коронавируса 

Результаты первых испытаний вакцины от коронавируса российского центра «Вектор» появятся в ближайшие месяцы. Об этом в прямом эфире в социальной сети Instagram Роспотребнадзора рассказал представитель разработчика Александр Рыжиков

Как сообщают, первая фаза клинических исследований завершена, и показана полная ее безопасность. Рыжиков отметил, что вакцина устойчиво реагирует на мутации вируса, и при этом не дает пожизненный иммунитет от коронавируса.

Он также добавил, что препарат не имеет ограничений по ревакцинации.