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8 135 новых случаев коронавируса выявлено в России

Мира Маркина
4 часа назад
8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни.
8 135 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, полностью выздоровело 2 702 человека.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что число смертей от коронавируса превысило миллион человек.
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