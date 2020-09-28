8 135 новых случаев коронавируса выявлено в России

8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни.

стопкоронавирус.рф

Кроме того, за сутки зафиксирован 61 летальный исход, полностью выздоровело 2 702 человека.