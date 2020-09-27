Число смертей от коронавируса превысило миллион

Число умерших от новой коронавирусной инфекции превысило один миллион человек. Об этом сообщает портал Worldometers, который занимается сбором статистике по распространению COVID-19 во всех странах.

Самая высокая смертность зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки. Там от коронавируса погибло свыше 209 тысяч человек. На втором месте по смертности — Бразилия, где скончалось более 141 тысячи человек. На третьем месте Индия, там погибло более 94 тысяч человек.

С начала пандемии было официально зарегистрировано 33 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией.