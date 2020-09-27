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Число смертей от коронавируса превысило миллион человек 

Стелла Шмель 1 час назад
Число смертей от коронавируса превысило миллион
Фото: globallookpress.com
Число умерших от новой коронавирусной инфекции превысило один миллион человек. Об этом сообщает портал Worldometers, который занимается сбором статистике по распространению COVID-19 во всех странах.
Самая высокая смертность зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки. Там от коронавируса погибло свыше 209 тысяч человек. На втором месте по смертности — Бразилия, где скончалось более 141 тысячи человек. На третьем месте Индия, там погибло более 94 тысяч человек.
С начала пандемии было официально зарегистрировано 33 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией.
Ранее "Рамблер" писал, что в России предложили лечить COVID-19 как отравление.
Коронавирус
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