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В России предложили лечить COVID как отравление 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В России предложили лечить COVID как отравление
Фото: РИА Новости
Ученые из России предложили лечить коронавирус как отравление вызывающими рост уровня свободного железа в крови ядами. Об этом сообщают "Известия".
Специалисты из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе объяснили такой подход схожестью симптомов COVID-19 с отравлением.
По их мнению, из-за влияния коронавируса на клетки иммунной системы молекулы гемоглобина теряют атомы железа. При попадании в кровь оно повреждает стенки сосудов. Это способно привести к полиорганному поражению.
На данный момент нет информации о повышении уровня сывороточного железа и разрушении эритроцитов при коронавирусе. Однако, по словам ученых, если это подтвердится, можно расширить лечение методиками очищения организма.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что при любой серьезной инфекции возникает интоксикация.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач объяснил, почему нельзя говорить о второй волне коронавируса.
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Коронавирус , Сергей Нетесов , РАН
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