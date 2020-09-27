В России предложили лечить COVID как отравление 

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Ученые из России предложили лечить коронавирус как отравление вызывающими рост уровня свободного железа в крови ядами. Об этом сообщают "Известия".

Специалисты из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе объяснили такой подход схожестью симптомов COVID-19 с отравлением.

По их мнению, из-за влияния коронавируса на клетки иммунной системы молекулы гемоглобина теряют атомы железа. При попадании в кровь оно повреждает стенки сосудов. Это способно привести к полиорганному поражению.

На данный момент нет информации о повышении уровня сывороточного железа и разрушении эритроцитов при коронавирусе. Однако, по словам ученых, если это подтвердится, можно расширить лечение методиками очищения организма.