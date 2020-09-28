Раскрыты сроки борьбы России с пандемией

Эксперты рассказали, как долго России придется бороться с пандемией коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

По мнению специалистов, россияне стали спокойнее относиться к COVID-19 и уже не опасаются заражения. Именно поэтому эксперты отвели стране два года на борьбу с коронавирусом. При этом они считают, что ситуация может стабилизироваться только к весне 2021 года.

По словам члена комитета Госдумы по здравоохранению Бориса Менделевича, данные о заболеваемости играют уже не такую большую роль. Главное, с чем следует считаться властям при принятии тех или иных решений, - справляется ли система здравоохранения. Однако нынешнюю ситуацию парламентарий считает стабильной:

«Вирус становится менее агрессивным»,

- подчеркнул он.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев заявил, что эффект тех мер, которые вводятся сейчас, будет виден в лучшем случае лишь через две недели:

«С большой долей вероятности мы увидим и удвоение сегодняшних цифр»,

- отметил он.

Специалист отметил, что риск распространения коронавируса в регионах сейчас не ниже, чем весной, поскольку там не сформировалась иммунная прослойка, как в Москве или Санкт-Петербурге:

«Тем не менее осенью система здравоохранения значительно более готова к вспышкам заболеваемости».