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Эксперты рассказали, как долго Россия будет бороться с пандемией

Мира Маркина
41 минуту назад
Эксперты рассказали, как долго России придется бороться с пандемией коронавируса. Об этом сообщают "Известия".
Раскрыты сроки борьбы России с пандемией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По мнению специалистов, россияне стали спокойнее относиться к COVID-19 и уже не опасаются заражения. Именно поэтому эксперты отвели стране два года на борьбу с коронавирусом. При этом они считают, что ситуация может стабилизироваться только к весне 2021 года.
По словам члена комитета Госдумы по здравоохранению Бориса Менделевича, данные о заболеваемости играют уже не такую большую роль. Главное, с чем следует считаться властям при принятии тех или иных решений, - справляется ли система здравоохранения. Однако нынешнюю ситуацию парламентарий считает стабильной:
«Вирус становится менее агрессивным»,
- подчеркнул он.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев заявил, что эффект тех мер, которые вводятся сейчас, будет виден в лучшем случае лишь через две недели:
«С большой долей вероятности мы увидим и удвоение сегодняшних цифр»,
- отметил он.
Специалист отметил, что риск распространения коронавируса в регионах сейчас не ниже, чем весной, поскольку там не сформировалась иммунная прослойка, как в Москве или Санкт-Петербурге:
«Тем не менее осенью система здравоохранения значительно более готова к вспышкам заболеваемости».
В то же время депутат Госдумы Татьяна Соломатина обратила внимание на то, что люди начали игнорировать меры предосторожности, поэтому нет никакой гарантии, что второй волны коронавируса удастся избежать. Соответствующие рекомендации продолжат действовать в России, пока иммунная прослойка не будет составлять 60-70% населения. На это может понадобиться два года.
Коронавирус,Татьяна Соломатина,Госдума,
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