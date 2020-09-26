Почему нельзя говорить о второй волне COVID-19

Вирусолог Анатолий Альштейн в интервью «Говорит Москва» уточнил, почему пандемию некорректно разделять на волны. Об этом сообщают РИА Новости.

Альштейн отметил, что хотя летом заболеваемость коронавирусом снизилась в два раза, о прекращении эпидемии говорить было нельзя. Вирусолог также подчеркнул, что горожане перестали строго соблюдать простые меры профилактики.

«Тревога, конечно, есть, и связано это с тем, что население расслабилось, перестало соблюдать элементарные противоэпидемические меры, такие как маски в людных местах, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе», — объяснил Анатолий Альштейн.

Такое поведение повлияло на рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, осень традиционно является опасным периодом для инфекций верхних дыхательных путей.