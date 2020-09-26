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Стало известно о формировании пожизненного иммунитета к COVID-19 

Елизавета Назарова 1 час назад
Стало известно о пожизненном иммунитете к COVID-19
Фото: depositphotos.com
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу. Об этом он сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия-1".
Максютов отметил, что формирование пожизненного иммунитета к коронавирусу возможно при определенных условиях.

"При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован", — заявил он.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы пять правил для защиты от коронавируса и ОРВИ.
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