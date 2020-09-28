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Глава больницы в Коммунарке высказался о ситуации с COVID-19 

Мира Маркина 1 час назад
Главврач Коммунарки высказался о ситуации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook опубликовал ряд графиков, иллюстрирующих ситуацию c COVID-19 в стационаре.
Согласно одному графику, за неделю с 18 по 25 сентября в больницу поступило 819 человек, — у 476 из них подтвердился COVID-19. При этом за неделю до этого — с 11 по 18 сентября — в Коммунарку поступило 566 пациентов. Коронавирус был выявлен у 280 из них.
Denis Protsenko / Facebook
Проценко также поделился диаграммами. Согласно одной из них, в данный момент более 80% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии — это люди старше 60 лет. Большая часть пациентов на ИВЛ также пенсионеры, — их 84%.
Denis Protsenko / Facebook
Помимо прочего, главврач Коммунарки обнародовал и другие графики.
Denis Protsenko / Facebook
Denis Protsenko / Facebook
Denis Protsenko / Facebook
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что число смертей от коронавируса превысило миллион человек.
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Коронавирус
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