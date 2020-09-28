Главврач Коммунарки высказался о ситуации с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook опубликовал ряд графиков, иллюстрирующих ситуацию c COVID-19 в стационаре.

Согласно одному графику, за неделю с 18 по 25 сентября в больницу поступило 819 человек, — у 476 из них подтвердился COVID-19. При этом за неделю до этого — с 11 по 18 сентября — в Коммунарку поступило 566 пациентов. Коронавирус был выявлен у 280 из них.

Denis Protsenko / Facebook

Проценко также поделился диаграммами. Согласно одной из них, в данный момент более 80% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии — это люди старше 60 лет. Большая часть пациентов на ИВЛ также пенсионеры, — их 84%.

Denis Protsenko / Facebook

Помимо прочего, главврач Коммунарки обнародовал и другие графики.

Denis Protsenko / Facebook

Denis Protsenko / Facebook