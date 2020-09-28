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Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в осенний период. Своими рекомендациями Зайцев поделился в интервью Sputnik.
В первую очередь доктор посоветовал пить как можно больше жидкости:

«Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся».

Вдобавок к этому медик заявил, что не стоит пренебрегать витамином C, который содержится во многих фруктах, а также в имбире и квашеной капусте.
Чтобы добиться двойного эффекта Зайцев предложил добавлять содержащие витамин C фрукты в чай или в кувшин воды.
Лор также отметил, что рацион в осенне-зимний период должен быть богат зеленью: она не только обеспечивает организм витаминами, но и помогает очистить желудочно-кишечный тракт.
И наконец, при появлении симптомов недомогания эксперт посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что коронавирус предложили лечить как отравление.
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Коронавирус , Владимир Зайцев , ИА Sputnik
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