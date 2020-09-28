Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19 

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Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в осенний период. Своими рекомендациями Зайцев поделился в интервью Sputnik.

В первую очередь доктор посоветовал пить как можно больше жидкости:

«Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся».

Вдобавок к этому медик заявил, что не стоит пренебрегать витамином C, который содержится во многих фруктах, а также в имбире и квашеной капусте.

Чтобы добиться двойного эффекта Зайцев предложил добавлять содержащие витамин C фрукты в чай или в кувшин воды.

Лор также отметил, что рацион в осенне-зимний период должен быть богат зеленью: она не только обеспечивает организм витаминами, но и помогает очистить желудочно-кишечный тракт.

И наконец, при появлении симптомов недомогания эксперт посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.