В России выявлено 7 523 новых случая коронавируса 

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За сутки число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 7 523. Таким образом, общее число инфицированных составило 1 143 571. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего — в Москве (1792), Санкт-Петербурге (232) и Московской области (204). 27,1% инфицированных не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровело 6 004 человека. За все время эпидемии зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.