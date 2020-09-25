В ВОЗ назвали обостряющиеся после COVID-19 болезни 

После коронавируса у некоторых пациентов могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Об этом сообщила председатель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, как передает агентство «Москва».
Вуйнович утверждает, что это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов:
«Сейчас ведутся новые исследования, что, после того как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых, и диабета».
Заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде также ранее говорила, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошел рост внезапных смертей от болезней сердца.
Ранее «Рамблер» писал о том, что опубликованы болезни для самоизоляции при COVID-19.