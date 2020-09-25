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В ВОЗ назвали обостряющиеся после COVID-19 болезни 

Анастасия Иванова 1 час назад
В ВОЗ назвали обостряющиеся после COVID-19 болезни
Фото: РИА Новости
После коронавируса у некоторых пациентов могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Об этом сообщила председатель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, как передает агентство «Москва».
Вуйнович утверждает, что это связано с тем, что коронавирус влияет на состояние сосудов:

«Сейчас ведутся новые исследования, что, после того как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых, и диабета».

Заведующая кафедрой кардиологии НМИЦ имени Алмазова Светлана Виллевальде также ранее говорила, что на фоне пандемии коронавируса в мире произошел рост внезапных смертей от болезней сердца.
Ранее «Рамблер» писал о том, что опубликованы болезни для самоизоляции при COVID-19.
Коронавирус , ВОЗ
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