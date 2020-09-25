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Опубликован список заболеваний, требующих соблюдения домашнего режима 

Анастасия Иванова 1 час назад
Опубликованы болезни для самоизоляции при COVID-19
Фото: РИА Новости
Появился перечень заболеваний и состояний, при которых необходимо соблюдать домашний режим, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Список опубликовал Департамент здравоохранения, как сообщает Оперштаб Москвы.
По сравнению с весной в список дополнительно вошли диабетики, беременные, женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани, а также дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.
Оперштаб также рекомендует гражданам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.
Ранее «Рамблер» писал о том, чтов Москве выводят койки из резерва для больных коронавирусом.
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