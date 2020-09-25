Опубликованы болезни для самоизоляции при COVID-19

Появился перечень заболеваний и состояний, при которых необходимо соблюдать домашний режим, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Список опубликовал Департамент здравоохранения, как сообщает Оперштаб Москвы.

По сравнению с весной в список дополнительно вошли диабетики, беременные, женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани, а также дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

Оперштаб также рекомендует гражданам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.