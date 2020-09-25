В Москве выводят из резерва койки для больных COVID-19 

Несмотря на рост заражения вирусами, медицинская помощь будет оказана москвичам в полном объеме. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.
«Начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы (…) специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала Ракова.
Повышения общей статистики заражений COVID — это «общемировая тенденция».
«Мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда», — добавила Ракова.
Ранее "Рамблер" сообщал о смертельной болезни, которую вызывает коронавирус.