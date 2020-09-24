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Мясников назвал тайны коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Мясников назвал тайны коронавируса
Фото: РИА Новости
Александр Мясников, врач и телеведущий, на своей странице в Instagram перечислил вопросы о коронавирусе, ответов на которые до сих пор нет.
Мясников рассказал, что нельзя однозначно сказать, откуда взялся вирус, другой вопрос — как он передается. Известно, что при кашле, однако нет информации, какие шансы заразиться коронавирусом от чужого дыхания, через глаза или прикосновения к поверхности.
Также до сих пор идут споры о передаче от бессимптомных носителей. И еще одна загадка — как лечить. Как утверждает Мясников, на сегодняшний день пока нет реально действующих препаратов. Еще, по его мнению, нельзя сказать, остается ли стойкий иммунитет и насколько эффективны вакцины.
Отдельно Мясников обратил внимание на способы защиты от вируса. Он считает, что карантин не способен остановить эпидемию, но может сгладить пик и распределить нагрузку на систему здравоохранения. Эксперт также усомнился в эффективности медицинских масок.
В конце Мясников выразил уверенность, что коронавирус пришел в человеческую популяцию навсегда.
Ранее «Рамблер» писал о том, что число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на треть.
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Коронавирус , Александр Мясников
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