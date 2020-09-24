Мясников назвал тайны коронавируса 

Александр Мясников , врач и телеведущий, на своей странице в Instagram перечислил вопросы о коронавирусе, ответов на которые до сих пор нет.

Мясников рассказал, что нельзя однозначно сказать, откуда взялся вирус, другой вопрос — как он передается. Известно, что при кашле, однако нет информации, какие шансы заразиться коронавирусом от чужого дыхания, через глаза или прикосновения к поверхности.

Также до сих пор идут споры о передаче от бессимптомных носителей. И еще одна загадка — как лечить. Как утверждает Мясников, на сегодняшний день пока нет реально действующих препаратов. Еще, по его мнению, нельзя сказать, остается ли стойкий иммунитет и насколько эффективны вакцины.

Отдельно Мясников обратил внимание на способы защиты от вируса. Он считает, что карантин не способен остановить эпидемию, но может сгладить пик и распределить нагрузку на систему здравоохранения. Эксперт также усомнился в эффективности медицинских масок.

В конце Мясников выразил уверенность, что коронавирус пришел в человеческую популяцию навсегда.