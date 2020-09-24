Число госпитализаций с COVID-19 выросло на треть

Все новости на карте

За последнюю неделю выросло число госпитализаций заболевших коронавирусом примерно на 30 процентов. Об этом столичный оперативный штаб сообщил «Интерфаксу».

Вот, что представители оперативного штаба написали в своем заявлении:

«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более тысячи вновь выявленных случаев».

Штаб также добавил, что в Москве есть все необходимое на случай ухудшения эпидситуации. В частности, в столице создан значительный резерв коек, а городские клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.

Оперативный штаб напомнил гражданам о мерах безопасности, которые следует соблюдать.