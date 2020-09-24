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Число госпитализаций с COVID-19 в Москве выросло на треть 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Число госпитализаций с COVID-19 выросло на треть
Фото: РИА Новости
За последнюю неделю выросло число госпитализаций заболевших коронавирусом примерно на 30 процентов. Об этом столичный оперативный штаб сообщил «Интерфаксу».
Вот, что представители оперативного штаба написали в своем заявлении:

«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более тысячи вновь выявленных случаев».

Штаб также добавил, что в Москве есть все необходимое на случай ухудшения эпидситуации. В частности, в столице создан значительный резерв коек, а городские клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.
Оперативный штаб напомнил гражданам о мерах безопасности, которые следует соблюдать.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыто главное условие передачи коронавируса.
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Коронавирус , Интерфакс
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