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Опубликованы ежедневные данные по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 5 часов назад
Опубликованы ежедневные данные по COVID-19 в РФ
Фото: depositphotos.com
Опубликованы данные, актуальные на 24 сентября, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб. Согласно их статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 149 летальных исходов. А полностью выздоровели 6 130 человека.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, а выздоровело 929 829 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что испытывающим вакцину "Спутник V" запретили пить алкоголь до прививки.
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