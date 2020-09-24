Опубликованы ежедневные данные по COVID-19 в РФ

Опубликованы данные, актуальные на 24 сентября, по статистике распространения коронавируса в России. Информацию предоставил Оперштаб. Согласно их статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 6 595 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 149 летальных исходов. А полностью выздоровели 6 130 человека.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

стопкоронавирус.рф

На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, а выздоровело 929 829 человек.